Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüketici Fiyat Endeksi yılın ilk yarısında yaklaşık yüzde 8,45 artarken, böylece altı aylık dönemde, yılın ilk yarısı için toplu sözleşme kapsamında yapılan yüzde 3'lük zam aşıldı. Bu sebeple yaklaşık yüzde 5,45'lik enflasyon farkı ödenmesi durumu ortaya çıktı. Bu yılın ilk yarısında uygulanacak toplu sözleşme hükmü doğrultusunda memur maaşlarına yüzde 3 artış yapılması öngörülüyordu. Buna yüzde 5,45'lik enflasyon farkının eklenmesiyle memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin maaş ve aylık artışı yüzde 8,45 oldu.

İLK ZAMLI MAAŞLAR 15 TEMMUZ'DA

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Temmuz’da alacak. Söz konusu dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında da aynı oranda artış sağlandı. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4.500 liradan 4.881 liraya, en düşük memur emekli aylığı 3.020 liradan 3.276 liraya yükseldi. Kamuda görevli genel müdürün maaşı 16 bin 110 lira, üniversite mezunu memur için 5.243 lira, öğretmen için 6.553 lira, polis memuru için 7.431 lira, uzman doktor için 10 bin 93 lira oldu.

80 zabıta memuru alınacak Ankara İli Çankaya Belediye Başkanlığı, 80 zabıta memuru alacağını duyurdu.