Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya ve Türkiye ekonomisine yönelik genel değerlendirme ve öngörülerle birlikte inşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sanayisinden temel verilerin analiz edildiği raporda salgının etkisi ile dünya inşaat malzemeleri ihracatının yüzde 2,8 daralarak 887,9 milyar dolara indiği 2020 yılında Türkiye’nin 21,2 milyar dolar seviyesindeki ihracatı ile iki sıra yükselerek dünyanın dokuzuncu ihracatçı ülkesi olduğu kaydedildi. Çin ise 219,8 milyar dolar ihracatla ilk sırada yer aldı. ABD, Türkiye’nin en büyük ihracat pazarı olurken onu İsrail ve Almanya izledi.

Türkiye ithalatta ise 7,03 milyar dolar ile 33’üncü büyük pazar veya ithalatçı konumunda yer aldı ve 2019 yılına göre dört sıra yükseldi. 2020 yılında Türkiye inşaat malzemeleri sanayi üretimi 2019 yılına göre yüzde 9,1 arttı. İnşaat malzemeleri iç pazarı da 2020 yılında cari fiyatlarla yüzde 8,1 büyüdü ve 408 milyar TL olarak gerçekleşti.