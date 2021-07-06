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Bakan Yanık açıkladı: 183 milyon lira kaynak aktarıldı
06.07.2021 - 10:37 | Son Güncelleme: 06.07.2021 - 10:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelere yardımların ulaştırılması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) 183 milyon TL kaynak aktardıklarını açıkladı.
Etiketler : derya yanık,
795647 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/795647.aspx
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