Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kimlik kartı ile seyahatlerde yeni dönem başlıyor. "Seyahat Belgesi Olarak Kullanılan TC Kimlik Kartları" konulu genelgede, Türkiye'den KKTC, Moldova, Ukrayna, Gürcistan ve Azerbaycan'a uluslararası mevzuatın öngördüğü standartlara uygun kimlik kartları ile giriş çıkış yapılabildiği hatırlatıldı.

Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) 9303 belgesindeki standartlara uygun, 'fotoğraflı' kimlik kartı şartının aranmaya başlandığı duyurulan genelgede, son dönemde söz konusu ülkelere seyahat etmek isteyen 15 yaş altı vatandaş sayısında artış olduğuna dikkat çekildi. Genelgede, 15 yaş altı bireylere ait fotoğrafsız kimlik kartlarının ICAO standartlarına göre seyahat belgesi olarak geçerli olmadığı ve yolcuların mağduriyet yaşadığı kaydedildi.

HUDUT KAPILARI TALİMATLANDIRILDI

Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına 15 yaş altı bireylerin ve ebeveynlerinin, kimlik kartlarına fotoğraf ekleme zorunluluğu getirildiği vurgulanan genelgede, "Moldova ve Ukrayna'ya çıkış yapmak üzere fotoğrafsız kimlik kartıyla hudut kapılarımıza gelen vatandaşlarımızın çıkışlarının yaptırılmaması konusunda da hudut kapılarımız talimatlandırılmıştır" denildi.

KKTC'ye gidişlerde eski tip kimlikler kullanılamayacak Türk vatandaşları, KKTC'ye gidişlerde eski tip kimlik kartlarını 30 Haziran'dan itibaren kullanamayacak.