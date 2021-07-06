Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs kısıtlamalarının yavaş yavaş kaldırılması ile birlikte Doğu Ekspresi için de harekete geçildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Yolcu Dairesi Başkanlığı’nca alınan karar gereğince Doğu Ekspresi, 12 Temmuz 2021 tarihinde Ankara’dan hareket edecek.

Özellikle gençler arasında popüler olan Doğu Ekspresi güzergâhı Ankara-Kırıkkale-Kayseri-Sivas-Erzincan-Erzurum ve Kars'tan oluşuyor. Ara duraklarda birkaç dakikalık beklemeker yapılırken, ana duraklarda bu süre 10-15 dakikaya kadar çıkabiliyor.

YAKLAŞIK OLARAK 25 SAAT SÜRÜYOR

Seferleri yoğun ilgi gören Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin Doğu Ekspresi treni, Türkiye'nin en eski hatları arasında yer alıyor ve Ankara'dan başlayan seferini ortalama 25 saat sonra Kars'ta tamamlıyor.

Masalsı yolculuğun sosyal medyada sıkça paylaşılmasıyla dikkati çeken Doğu Ekspresi, yaz aylarında yemyeşil örtüyle kaplı olan ve renk cümbüşüne bürünen doğanın muhteşem manzarası karşısında seyahat etme fırsatı sunuyor.

'Ekspres YHT' seferleri: İstanbul-Ankara 25 dakika kısalıyor Bakan Karaismailoğlu, Ankara-İstanbul hattında 10 Temmuz itibarıyla ekspres yüksek hızlı tren seferlerinin başlayacağını belirterek "Bu tren sadece Eskişehir ve İstanbul-Pendik'te duracak, yaklaşık 25 dakikalık bir zaman kazanılacak." dedi.