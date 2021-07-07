Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Araştırmaya göre dünyada Y kuşağının yüzde 41’i ve Z kuşağının yüzde 46’sı çoğu zaman kendini stresli hissediyor. Türkiye’de ise sırasıyla yüzde 51 ve yüzde 65 olan bu oranlar global ortalamanın daha üstünde seyrediyor. Stres sebeplerinin başında ise finansal durum, aile refahı ve iş imkânları geliyor.

ORTAK KAYGI İŞSİZLİK

İşsizlik ve gelir eşitsizliği ise Y ve Z kuşağının ortak kaygısı. Buna göre katılımcıların yüzde 60’ı finansal gelecekleriyle ilgili “sık sık endişelendiklerini veya strese girdiklerini” söylüyor. Y kuşağı katılımcıların yüzde 83 gibi büyük bir kısmı ve Z kuşağının da yüzde 76’sı gelirin toplum genelinde eşit olmayan bir şekilde dağıldığını düşünüyor. Pek çok kişi değişimi sağlamak için hükûmetin destek ve reformlarına ihtiyaç duyulabileceğine inanıyor. Bunun yanında salgın etkisiyle izin alma ihtiyacı hisseden katılımcıların yüzde 58’i izin alma sebeplerini, ruh sağlıklarıyla ilgili karşılaşabileceklerini düşündükleri ön yargılar sebebiyle yöneticilerine açıkça ifade edemediklerini belirtiyor.

Nisan ayı işsizlik rakamları açıklandı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Türkiye'de işsizlik oranı, nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre 0.9 puan artarak yüzde 13.9 oldu.

Z Kuşağında estetik patlaması Son yıllarda Türkiye de dâhil dünyanın birçok ülkesinde gençlerin estetik ameliyatlara olan ilgisinin arttığını söyleyen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Timur Batmaz, estetik yaşının kızlarda 16, erkeklerde ise 17’ye düştüğünü ve ‘Z kuşağı’nın estetik talebinin yüksek olduğunu belirtti.