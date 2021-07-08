Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

AK Parti’nin sanayici ve ekonomi kökenli milletvekilleri, hem Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’la hem de Ticaret Bakanı Mehmet Muş’la iş dünyasının taleplerine ilişkin bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda milletvekilleri, seçim bölgelerinde en çok karşılaştıkları talepleri Elvan ve Muş’a iletti. İş dünyası ve sanayicilerin, pandemi sebebiyle yaşadıkları sıkıntılara ilişkin taleplerin başında bankaların kredi verme konusunda çekingen davranmaları geliyor. Borçların yeniden yapılandırılması kapsamındaki sicil affı ve kara listeden çıkarma düzenlemesine rağmen bankaların sanayicilerin kredi taleplerini geri çevirdikleri gündeme getirildi.

ÇEKTE HAPİS CEZASI KALKMALI

AK Parti’nin ekonomi kurmaylarının toplantılarda dile getirdiği görüşler şöyle:

Bankaların sicil affı ve kara listeden çıkarma işleminin uygulamasında problem çıkardıkları belirtiliyor. Sicil affına rağmen kara listeleri tutup, kredi talep edenlere vermiyorlar. O listeler çekmecede bekliyor. Bu problemin çözümü için tedbir alınmalı.

Karşılıksız çek çok karşımıza çıkıyor. Bu konuda ne yaparsak yapalım, hapis cezasının kaldırılması isteniyor. Hem suistimalleri önlemek, hem de bankaları da devreye sokarak sigorta sistemi gibi mekanizmalar kurulması gündeme gelebilir.

Yatırım ortamının iyileştirilmesi için, pandemiden kaynaklanan problemler hızlıca çözülmeli.

Yatırım yapılacak alanların geliştirilmesi, organize sanayi bölgelerinin sıkıntıların çözülmesi, yerli makina üretimi, ithal ikamesi olabilecek alt yatırımların ve yerli üretimin desteklenmesi talepleri var.

Bazı ürünlerin ihracatında yaşanan güçlükler var. Hızlıca bunların giderilmesi gerekiyor. Örneğin, maske kumaşı ihracatında sıkıntılar yaşanıyor. Ayrıca yurt dışındaki serbest bölgelerin sayısının arttırılması talep ediliyor.

İthal edilen bazı ürünlere sınırlama getirilmesi ve yerli üretimin teşvik edilmesi talepleri de oldu.

İhracat yapan KOBİ’lere verilen Eximbank kredilerinin şartlarının iyileştirilmesi konusundaki çalışmalar hızlandırılmalı.

FAİZSİZ KONUT ŞİRKETLERİ

AK Parti milletvekillerinin ekonomi bakanları ile yaptığı toplantılarda ‘Altın günü’ mantığı ile çalışan faizsiz konut şirketleri ile ilgili vatandaşlardan gelen şikâyetler de masaya yatırıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, kanun önünde bütün şirketlere eşit yaklaştıklarını, kurallara uyanların sistemde kalacağını, intibak şartlarını sağlamayanların tasfiye edildiğini hatırlattı.

Savunma sanayiinde gurur tablosu Suriye, Libya, Karabağ ve terörle mücadelede gösterdiği başarılarla adından söz ettiren savunma sanayii yüzde 80 yerlilik oranı, 750 proje ve 3 milyar dolarlık ihracat başarısıyla tüm dünyanın dikkatlerini üzerine çekiyor