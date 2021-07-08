Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu (TMSF) Başkanlığında görev değişikliği yaşandı. Karara göre, TMSF Başkanlığına Fatih Rüştü Karakaş atandı.
Atamaya ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Ayrıca, aynı kararla Yusuf Öksüzömer'in de TMSF üyeliğine ataması yapıldı.
Sanayici 'kara liste' için tedbir istiyor Sanayiciler başta olmak üzere, iş dünyasının pandemi sebebiyle yaşadıkları sıkıntılar, sahadan da alınan verilerle hükûmetin gündemine taşındı. Taleplerin başında, bankaların kredi verme konusunda çekingen davranmaları geliyor. Karşılıksız çekte hapis cezasının kaldırılması, yerli üretimin desteklenmesi, Eximbank kredi şartlarının iyileştirilmesi, maske kumaşı gibi bazı ürünlerin ihracatındaki sıkıntıların giderilmesi gibi talepler bakanlara iletildi.