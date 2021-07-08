Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Temmuz'da yapılacağını açıkladı.

Bilgin, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını belirterek, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini duyurdu.

Kamu işçilerine ek ödeme tarihi belli oldu Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kamu işçilerine ek ödemenin ilk yarısı 16 Temmuz'da, diğer yarısı ise 17 Aralık'ta yapılacak.

Haziran ayı KÇÖ ödemeleri yarın yapılacak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Haziran ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Temmuz'da yapılacağını açıkladı.