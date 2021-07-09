Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teknoloji devi Microsoft, tüm çalışanlarına kişi başı 1.500 dolar ikramiye dağıtacağını açıkladı.

Bu ikramiyenin dağıtılma sebebi ise, çalışanların tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını esnasında gösterdikleri özverili çalışma olduğu belirtildi.

Bu durum, teknoloji şirketlerinin pandemi sırasında çalışanlarını mutlu etme ve birçoğu hala ofislerden uzaktayken çabalarının bir parçası olarak değerlendirildi.

200 MİLYON DOLARA MÂL OLACAK

Microsoft yetkilisi bir isim, ikramiyelerin Microsoft’a yaklaşık 200 milyon dolara mâl olacağını ve çalışanların geçen yıl müşteriler ve ortaklarla yaptıkları çalışmaları takdir etmek için bir jest olduğunu söyledi.

ÖDEMELER TEMMUZ VEYA AĞUSTOS AYINDA

Microsoft’un İnsan Kaynakları Sorumlusu Kathleen Hogan, ikramiyelerle ilgili haberleri perşembe günü çalışanlara duyurdu. Hogan, ikramiyelerin Temmuz veya Ağustos aylarında ABD’deki ve yurtdışındaki çalışanlara dağıtılacağını, ancak Microsoft’un kurumsal başkan yardımcılarının ve Microsoft’un GitHub, LinkedIn ve Zenimax yan kuruluşlarının çalışanlarının bunları almayacaklarını söyledi.