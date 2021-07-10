Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen yıl çıkartılan kanunla, 24 Mart 2020 tarihine kadar işlenen karşılıksız çek düzenleme suçundan mahkûm olanların cezalarının infazı durdurulmuş, hükümlünün tahliye tarihinden itibaren çek bedelinin yüzde 10’unu üç ay içinde, kalanını ise ikişer ay arayla 15 taksitte ödeyebilmesine imkân tanınmıştı. Yapılan ikinci düzenlemede üç aylık süre bir yıla çıkarılmıştı. Bir yıllık süre dolduğu için TBMM’ye sunulan yasa teklifi ile yeni bir uzatmaya gidilirken, kapsam da genişletilecek.

15 TAKSİT İMKANI

Buna göre, 24 Mart 2020 tarihi ile 30 Nisan 2021 tarihi arasındaki karşılıksız çek suçları da kapsama alınacak. Çek bedelinin ödenmeyen kısmının 10’da birini ödemek için öngörülen süre 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatılacak. Kalan kısım ise 30 Haziran 2022 tarihinden itibaren ikişer ay arayla 15 eşit taksitte ödenecek. Diğer bazı düzenlemeler şöyle:

l Güvenlik korucularının ücreti asgari ücrete tamamlanıyor.

l Tarım ve Orman Bakanlığından izin almadan tütün ticareti yapanlara verilecek hapis cezalarına bir yıl erteleme getirilmesi öngörülüyor.

l OHAL sonrası yasal düzenleme ile getirilen toplu suçlarda gözaltı sürelerinin 12 güne kadar uzatılması, şirketlere kayyum atanması ve kamudan ihraçlara ilişkin yetkinin 3 yıl daha uzatılması öngörülüyor. Süre 31 Temmuz’da doluyordu.

YENİDEN TEŞKİLATLANDIRMA

l TÜİK özel bütçeli bir kamu idaresi olarak yeniden teşkilatlandırılacak.

l Kooperatiflere genel kurullarını 31 Ekim’e kadar yapma imkânı tanınıyor.

l Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği, devlet üniversitelerinde görevli öğretim üyelerinin Merkez Bankası Banka Meclisinde de görev alabilmelerine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı yerine yeni bir düzenleme yapıldı.

Yeni torba yasa geliyor Yeni torba yasa ile hacizli mallar, akaryakıt kaçakçılığı ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında bir dizi düzenlemeye gidiliyor.

'Torba yasa trafik sigortasındaki istikrarı yeniden sağlar' Sigorta Tatbikatçıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Altıngöz son günlerde kamuoyunda tartışılan trafik sigortası düzenlemesine ilişkin önemli bir açıklama yaptı.