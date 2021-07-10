Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerli ve milli üretim Hava Savunma Füze Sistemi HİSAR'dan iki müjdeli haber birden geldi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından 'HİSAR Hava Savunma Sistemleri'nde gelinen son duruma ilişkin bilgi verdi.

İKİ MÜJDE BİRDEN

"HİSAR'dan iki müjde birden" ifadesini kullanan Demir, "HİSAR A+ sistemi tüm unsurlarıyla teslim edildi. Harp başlıklı atışında yüksek hızlı hedefi uzak menzil ve yüksek irtifada imha eden HİSAR O+ ise seri üretime geçiyor. Hayırlı olsun. Durmak yok yola devam" değerlendirmesinde bulundu.

HİSAR A+ SİSTEMİNİN TÜM UNSURLARI TSK'YA TESLİM EDİLDİ

​HİSAR Hava Savunma Sistemleri, SSB projesi olarak, Aselsan-Roketsan iş birliğinde yerli ve milli şekilde yürütüldü. Harp başlığı ise TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirildi. 360 derece etkinliğe sahip sistem, 6 hedefe aynı anda angajman ve ateşleme yapabiliyor.

HİSAR A+ sisteminin önleme menzili 15 kilometre iken HİSAR O+ sistemininki 25 kilometreyi buluyor.

Her türlü hava koşulunda çalışma yeteneğine sahip HİSAR, savaş uçakları, helikopter, havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve silahlı/silahsız insansız hava araçlarına (İHA/SİHA) karşı etkili oluyor.

Stratejik ve kritik tesislere sahip Türkiye'de mevcut ihtiyaç ve tehditlere uygun olarak tasarlanan HİSAR, ülke hava savunmasında ciddi bir güç çarpanı olacak.

HİSAR-O TEST ATIŞINDA HEDEFİ TAM İSABETLE VURDU

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi'nin (HİSAR-O), Aksaray Atış Alanı'nda yapılan test atışında hedefi tam isabetle vurduğunu bildirdi. Sistem, böylece seri üretime geçme aşamasına geldi.

Havadan gelecek düşman tehditlerinin orta irtifada tesirsiz hale getirilmesi amaçlanan HİSAR-O projesinde geliştirme çalışmalarının devam ettiği bildirilen açıklamada, "Aksaray Atış Alanı'nda (Tuz Gölü'nün güneyi) icra edilen Harp Başlıklı HİSAR-O Füzesi atışında insansız hedef uçak başarı ile vuruldu" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, HİSAR-O'nun özellikleri şu şekilde sıralandı:

Gündüz, gece ve kötü hava koşullarında görev yapabiliyor. Elektro-optik sensörler üzerinden otomatik hedef takip, çoklu angajman ve ardışık ateşleme, çoklu-hedef çoklu-radar füzyonu özelliklerine sahip. Etkin lojistik destek ve bakım, konumlama ve yön bulma, telli/telsiz haberleşme, uzaktan komuta gibi özellikleri de barındırıyor.

HİSAR-A füzesi, Aksaray'da yapılan atışta hedef uçağı başarıyla vurdu Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-A), muayene ve kabul faaliyeti kapsamında yapılan atışta hedef uçağı başarıyla vurdu.