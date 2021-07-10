Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğalgaz faturası yüksek gelenleri ilgilendiren gelişme İstanbul'da yaşandı. Faturası gelmeyince yaptığı başvuru sonrası sayacı değiştirilen, sayaç değişimi sonrası ise yüksek fatura gelince Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvuran vatandaşın sorununu çözdü.

SAYAÇ DEĞİŞTİKTEN SONRA 817 LİRALIK FATURA GELDİ

İstanbul’dan başvuruda bulunan vatandaş, 2020 Kasım ve Aralık aylarına ait doğalgaz faturası gelmemesi üzerine ilgili kurum ile görüştüklerini ve yetkililerinin gelip sayacın bozuk olduğunu belirterek sayacı değiştirdiklerini belirtti. Evde iki kişi kaldıklarını ve çalıştıkları için evde bulunmadıklarını ifade eden başvurucu, sayaç değiştikten sonra 817 TL fatura geldiğini belirterek, konuyla ilgili şikayet kaydı oluşturduğunu ve kendisine son 1 senedir sayacın yanlış okuma yapmış olması gerekçesiyle yüksek fatura geldiğinin yetkililer tarafından bildirildiğini söyledi.

YENİDEN DÜZENLEME İÇİN BAŞVURDU

Başvurucu, sayaç değişikliği sonrasında hesaplanan ortalama tüketim bedelinin normal olmadığını belirterek fazla gelen fatura bedelinin yeniden düzenlenmesi ve mağduriyetinin giderilmesi için Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurdu.

KDK DEVREYE GİRDİ, FATURA BEDELİ DÜŞTÜ

Kamu Denetçiliği Kurumu, başvuruyu inceleyerek ilgili idare ile görüşmeler gerçekleştirdi. KDK’nın girişimleri sonucunda ilgili idare, şikayete konu olan 817 TL'lik fatura tutarını düzelterek 96,00 TL tutarında yeni fatura çıkarttı ve vatandaşın mağduriyeti giderildi.

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