Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre bugün 12.30’da satışa sunulacak biletler için iki farklı dönem belirlendi. 31 Temmuz’a kadar indirimli fiyatlardan satılacak, bu tarihten sonra indirim kaldırılacak. Biletlerin kampanyalı fiyatı 300 ile 3.300, 1 Ağustos’tan sonraki fiyatı 375 ile 4.125 lira arasında değişiyor. Intercity İstanbul Park Genel Müdürü Sadi Hezber “2005’te yapılan Formula 1’de yaklaşık 60 bin bilet satılmıştı. En az iki katı bilet satışı öngörüyoruz. Bu da aslında bir rekor olacak. 200 bin kapasitenin yüzde 50’si yabancı misafirlerden oluşacak. F1 seyircisinin yaklaşık 3 bin dolarlık harcaması var. Bu da 150 milyon dolar civarında bir katkı demek. Dünyada da 1 milyar kişi izliyor. Yakın çevre inanılmaz meraklı. Azerbaycan, Rusya, doğu Avrupa ülkelerinden, Yunanistan ve Bulgaristan’dan talepler var. İngiltere, Almanya, İspanya ve Fransa’nın da ciddi fan altyapıları var. Bu ülkelerde Motorsporları kültürü olduğu için bu kişiler takvimi takip etmeye çalışıyor. Ciddi bir yabancı katılımı da bekliyoruz” dedi.

Formula 1 biletleri satışa çıkıyor Geçtiğimiz sene Intercity tarafından 9 yıllık aradan sonra büyük çabalarla tekrar Türkiye’ye getirilen ve yılın en başarılı yarışı seçilen Turkish Grand Prix 2020 etkinliğinin ardından, Formula 1 organizasyonu bu sene tekrar Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek.