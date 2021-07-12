Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Söz konusu ziyaret kapsamında Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Almanya’nın Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile Berlin’de bir araya gelecek.

Heyetler arasında gerçekleştirilecek toplantıda, iki ülke arasındaki yatırımlar, Ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesi (JETCO) mekanizması, turizm ve enerji konuları, inşaat ve müteahhitlik ilişkileri ile üçüncü ülkelerde yapılabilecek olası ortak projeler ele alınacak.

Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye uygulamakta olduğu çelik önlemleri ve Gümrük Birliği’nin güncellenmesi konularının da görüşüleceği toplantıda, Avrupa Birliği ile ilişkiler de değerlendirilecek.

Bakan Muş, Almanya ziyareti kapsamında ayrıca Türkiye ve Almanya’nın özel sektör temsilcileriyle buluşarak ticari ve ekonomik ilişkilerin daha ileriye götürülmesi amacıyla bir toplantı gerçekleştirecek.

50 50 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ HEDEFİ

Türkiye’nin en önemli ticaret ortaklarından olan Almanya ile 2020 yılında 37.7 milyar dolarlık ticaret hacmi gerçekleştirildi.

Ticaret hacminin önümüzdeki dönemde dengeli bir biçimde artırılarak 50 milyar dolar seviyesine çıkarılması hedefleniyor. Bu doğrultuda 2021 yılının ikinci yarısında gerçekleştirilmesi öngörülen JETCO II. Dönem toplantısının, ticaret hacmi hedefine ulaşmada önemli bir katkı sağlayacağı düşünülüyor.

Almanya, aynı zamanda Türkiye’de en fazla doğrudan yatırımı olan ülkeler arasında yer alıyor. 2002’den bu yana Almanya’dan Türkiye’ye, 10.3 milyar dolarlık doğrudan yatırım girişi yapıldı.

Bakan Muş: Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat tutarlarına ulaştık Ticaret Bakanı Muş, "İlk 6 ayda ihracat, yüzde 40 artışla 105 milyar dolar oldu. Aylık, çeyreklik ve 6 aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat tutarlarına ulaştık." dedi.

Bakan Muş duyurdu: Mersin Limanı'nda 463 kilogram kokain ele geçirildi Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından Mersin Limanı'nda 463 kilogram kokain ele geçirildiğini duyurdu.