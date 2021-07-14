Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilgin, emekli ve hak sahiplerinin ikramiyeleri ile zamlı emekli aylıklarının SSK emeklileri için 13 ve 14 Temmuz’da; Bağ-Kur emeklileri için de 16 Temmuz’da hesaplara yatırılacağını belirtti. Bilgin Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşlar ise temmuz ayı farkı, ağustos aylıkları ve Kurban Bayramı ikramiyelerini 15 Temmuz’da birlikte alacak. SSK kapsamında aylık alanların zamlı 2021-Temmuz dönemi aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri ödeme günleri ise şöyle: 17, 18, 19, 20, 21 Temmuz olanların 13 Temmuz; 22, 23, 24, 25, 26 Temmuz olanların 14 Temmuz.

Memur ve emekliye yüzde 8,45 zam! Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emeklilerin maaş zamları da belli oldu.