Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Otobüs yolculuklarında bayram öncesi fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçebilmek ve fırsatçılığı engelleyebilmek adına getirilen tavan uygulaması yürürlüğe giriyor. Tavan fiyat mesafeye göre uygulanacak.

3 AY SÜREYLE UYGULANMAK ÜZERE TAVAN ÜCRET TARİFESİ BELİRLENDİ

Buna göre, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen COVİD-19 salgınında uygulanan tedbirlerin ve yolcu taşımacılığındaki kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması sonrasındaki yolcu potansiyelinin ciddi oranda artacağı göz önünde bulundurularak, yolcu bilet ücretlerinde fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçilmesi amacıyla, karayolu yolcu taşımacılığı alanında, yayımı tarihinden itibaren üç ay süreyle uygulanmak üzere tavan ücret tarifesi belirlendi.

Bilet satışlarındaki düşüş devam ediyor 1 Temmuz itibarıyla şehirlerarası ulaşımda da yolcu sınırlamanın kaldırılmasının ardından artış yaşanması beklenen otobüs bileti satışlarındaki düşüş, bayram öncesinde de değişmedi. Terminal işletmecisi Mirza Binboğa, “Kurban Bayramı masraflı bir bayram olduğu için vatandaşlar seyahatlerini öteliyor” dedi.

Koltuk sınırı kalktı, bilet fiyatları düşmedi Koronavirüs tedbirleri 1 Temmuz’da kaldırıldı. Bu kapsamda şehirlerarası yolcu otobüsleri tam kapasite çalışmaya başladı. Ancak bilet fiyatlarında beklenen düşüş yaşanmadı. Fiyatlar cep yakıyor