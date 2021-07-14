Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yatırımcıların gözde madenleri arasında bulunan ve uzun vadede güvenli liman olan altın ın kilogram fiyatında yükselme görüldü. Altın piyasasında, en düşük 501 bin 500 lirayı, en yüksek ise 504 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artarak 503 bin 700 liradan tamamladı.

TÜM METALLERDEKİ İŞLEM HACMİ 244 MİLYONU AŞTI

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 242 milyon 996 bin 183,48 lira, işlem miktarı ise 484,65 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 244 milyon 445 bin 507,96 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler, Halkbank, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış 500.000,00 1.795,00

En Düşük 501.500,00 1.810,00

En Yüksek 504.400,00 1.813,60

Kapanış 503.700,00 1.810,00

Ağırlıklı Ortalama 502.285,70 1.812,78

Toplam İşlem Hacmi (TL) 242.996.183,48

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 484,65

Toplam İşlem Adedi 23