Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Tarımsal Ürün Endeksleri sayesinde fiyat değişiklikleri daha kolay tahmin edilecek, analizler yapılacak ve ürün performans ölçümlerinin aktif olarak kullanılması sağlanacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ürün Fiyat Endeksleri uygulamasının üretici gelirlerinin artmasına, yatırımların büyümesine, çiftçinin önünü daha iyi görmesine ve sektörün güçlenmesine destek olacağını söyledi. Ürün Fiyat Endekslerinin ilk olarak buğday, arpa ve mısır için uygulanmaya başladığını ifade eden Pakdemirli “Ayrıca tarımsal emtia piyasalarında Türkiye ile dünya arasındaki süreç yakından izlenebilecek. Veri ve analiz anlamında tarım ürünleri ticaretinin gelişmesine önemli katkı sağlayacak bu sistemin güçlenmesi için bizler de Bakanlık olarak gerekli desteği sunacağız” dedi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da buğdayın fiyatı için yurt dışına değil de TURİB endekslerine bakılacağını vurgulayarak “Bu endeksler ülke genelinde referans fiyat oluşumuna katkı sağlayacak. Artık buğdayın fiyatı için Şikago’ya, Londra’ya değil, TÜRİB endeksine bakacağız. Bu endeksler çiftçinin ve yatırımcının pusulası olacak. Üretici ürününü yok pasına satmayacak. Dünyada hububatın fiyatı ne olmuş, Türkiye’de ne olmuş, rahatça karşılaştırabileceğiz. TMO’nun piyasa müdahalelerinin etkilerini net olarak görebileceğiz” diye konuştu.

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