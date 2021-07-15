Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu yaptığı açıklamada, Ormanlı başta olmak üzere bazı köylerde yaşanan su baskını sonrası hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Sel felaketinden etkilenen vatandaşların yaralarının sarıldığını aktaran Kaymakam Çorumluoğlu, "İlk etapta zarar gören 104 hanemizin sahibine, temizlik adı altında, 1500 lira hesaplarına yatırıldı. Cuma gününden itibaren de AFAD tarafından gönderilen 3'er bin lirayı hesaplarına yatıracağız." dedi.

"Gelen bu kaynakların yanına kendi imkanlarımızdan da oluşturduğumuz kaynağı ilave olarak sunacağız." müjdesini de veren Çorumluoğlu, "Devletimiz, vatandaşımızın yanında. Şu an için suyu akmayan köyümüz yok, ulaşılamayan mahalle yok. Yine bu bölgelerde ekiplerimiz temizlik çalışmalarına devam ediyor." açıklamasını yaptı.

Rize'de ölü sayısı 6'ya yükseldi, kayıp 1 kişi aranıyor Rize'de sağanak etkili oldu, dereler taşınca köy yolları ulaşıma kapandı. Bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Sağanak sonrası sel ve heyelanlar meydana gelirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Kayıp kişileri arama çalışmaları devam ederken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sel ve heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu.

Anne babasını köye getirmek için İstanbul’a gitti, selde hayatı kurtuldu Rize’de sağanak yağış sonucu sel ve heyelandan en çok etkilenen yerlerden birisi olan Çayeli ilçesinin Büyükköy beldesinde saatler önce boşaltılan ev heyelan nedeniyle yerle bir oldu.

Almanya’yı sel vurdu: Onlarca ölü var Almanya’da etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel felaketi ve fırtınada hayatını kaybedenlerin sayısı 33’e yükseldi.