Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, ülkemizde tasarruf bilincinin genç yaşta oluşması için her fırsatı değerlendirdiklerini belirtti. Türkiye ekonomisine katma değer sağlamak için çalıştıklarını vurgulayan Benli, yeni düzenlemelerle 18 yaş altına da kapılarını açan Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) ulusal tasarrufların artmasına daha çok destek olacağını söyledi. 2021 yılının sigorta ve özel emeklilik sektörünün yılı olduğuna dikkat çeken Atilla Benli, “Uzun zamandır gündemde olan pek çok konu, yeni düzenlemelerle netleşti. Bizi en çok heyecanlandıranların başında ise BES’te 18 yaş sınırının kalkması geliyor. 23 milyona yakın 18 yaş altı nüfusa sahibiz. TÜİK Mayıs 2021 verilerine göre nüfusumuzun %27’sini 0-17 yaş arası çocuklar oluşturuyor ki bu oranın 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görülüyor” dedi.

18 YAŞ VE ALTI KATILIMCILAR İÇİN REHBER

Küçük miktarlarla yarınlar için büyük birikimler yapılabileceğinin altını çizen TSB Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü: Ebeveynler, aile büyükleri, çocuklarını ve torunlarını sisteme dâhil edebilecekler. Artık çocuklarımızın yarınları, en güvenli limanlardan biri olarak görülen BES ile güvence altına alınabilecek. Orta vadede 18 yaş ve altı 3 milyon çocuğumuzun sisteme katılmasını öngörüyoruz. Sektörde faaliyet gösteren şirketlerimiz, son gelişmeler ışığında, yeni ürünler geliştirmeye yönelik hummalı bir çalışma içindeler. TSB olarak, sigorta sektörünü büyütmek ve ürün kullanımını yaygınlaştırmak konusunda üzerimize düşeni yapıyoruz. Hazırladığımız rehber bu süreçte ailelere yön gösterecek. Çocukların Bireysel Emeklilik Sistemine Dâhil Edilmesine İlişkin Rehber’e TSB’nin web sitesinden ulaşılabiliyor. Aileler, çocuğun kimler tarafından temsil edilebileceği, hakların kullanımı, ödemelerin kimler tarafından yapılabileceği gibi tüm sorulara burada yanıt bulabilirler.

Bireysel Emeklilik Sisteminde bir yılda yapılabilecek fon dağılımı değişikliği 12'ye çıkarıldı Bireysel emeklilik hesabındaki birikimin ve ödenen katkı paylarının fonlar arasındaki dağılım oranları veya tutarlarında bir yılda yapılabilecek değişiklik, 6'dan 12'ye çıkarıldı.