Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turizmin başkenti Antalya, vaka sayılarının düşmesi ve kısıtlamaların kaldırılması sonrası adeta eski günlerine geri dönüyor. Geçen sene pandemiden dolayı kapalı olan oteller 9 günlük Kurban Bayramı tatili ile rezeryasyonlarını yüzde 100 oranında doldururken, uçuş kısıtlamalarının kaldırılması ile birlikte yabancı turistler de rotasını Antalya'ya çevirdi.

500'e yakın 5 yıldızlı otel ve konaklama merkezi bulunan Antalya'da, şehirde yaşanan yoğunluk hava trafiğine de yansıdı. Antalya'ya 22 Haziran- 15 Temmuz tarihlerinde yurt dışından 6195 uçak geldi. İç hatlardan gelen uçak sayısı ise 1460 olarak açıklandı. Dış hatlardan gelen turist sayısı 1 milyon 200 bine yaklaştı.

EN FAZLA TURİST RUSYA'DAN

En fazla turist ise geçtiğimiz günlerde uçuş kısıtlamalarının kaldırıldığı Rusya'dan geldi. 440 bin turistin geldiği Rusya'yı 190 bin kişi ile Ukrayna, 187 bin kişi ile Almanya ve 59 bin kişi ile Polonya takip etti.

Diğer ülkeler ise şöyle açıklandı: Kazakistan 38 bin 528, Romanya 32 bin 475, Moldova 24 bin 32, Belarus 23 bin 423, Sırbistan 22 bin 421, İsviçre 18 bin 558, İsrail 12 bin 65, Litvanya 11 bin 418, Avusturya 10 bin 132, Çek Cumhuriyeti 9 bin 253, Hollanda 8 bin 242, Belçika 7 bin 664, Macaristan 7 bin 388, Ürdün 7 bin 52, Danimarka 6 bin 292, Azerbaycan 6 bin 112, Makedonya 6 bin 105, İran 5 bin 545, Bosna Hersek 5 bin 476, Estonya 4 bin 919, İsveç 4 bin 813, Fransa 4 bin 696, Kırgızistan 4 bin 657, Letonya 3 bin 644, Arnavutluk 3 bin 581, Irak 3 bin 69, Özbekistan 2 bin 632, Lübnan 2 bin 192, Gürcistan 2 bin 33, Slovakya bin 820, Katar bin 728, Bulgaristan bin 664, Lüksemburg bin 353.

Yerli turist akını: Kuyruğun bir ucu Aydın’da, bir ucu Muğla’da Yerli turistin Kurban Bayramı tatili erken başladı. En fazla tercih edilen ve her yıl milyonlarca yerli turisti ağırlayan Muğla’ya, Türkiye’nin dört bir köşesinden araçlarla adeta akın edildi.

Antalya’ya turist yağıyor Aşılama sayısının artması ve vaka sayılarında yaşanan düşüşün ardından turizm kenti Antalya’ya âdeta yurt dışından turist yağdı.