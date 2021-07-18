Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gayrimenkul sektöründe 2021 yılının ilk yarısında 552 bin 810 adet konut satıldı. TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya “Pandemi kısıtlamaları ve yüksek faizlere rağmen, 2021 yılının ilk altı ayında, ortalama satış adetlerinin yakalandığını söyleyebiliriz” dedi.

2019 yılının ilk altı ayında ortalama konut kredisi faiz oranlarının yıllıkta yüzde 21’ler seviyesinde olduğunu belirten Maya “2021 yılının ilk altı ayında ise yüzde 18’ler mertebesinde oldu ve bu oran ile yaklaşık 104 bin adetlik ipotekli satış gerçekleşti. Haziran ayındaki toplam konut satışlarında, ülkemizde gerçekleşen ortalama aylık satış adedinin yakalandığını görmek umut verici. Bu hareketlilikte, pandemiye paralel olarak değişen konut trendlerinin oldukça etkili olduğu söylenebilir. Öte yandan ilk altı ayda konut kredisinin daha çok 500 bin TL’ye kadar olan konutlar için talep edildiğini belirtebiliriz. Konut kredisi faiz oranındaki geçen yıla kıyasla yüksek seyir, alımları da iyiden iyiye peşin, senetli ve tasarruf finansman şirketlerinin sağladığı finansman gibi farklı alternatiflere yönlendiriyor. 2021 yılı ilk altı ay için baktığımızda, ipotekli konut satışları yüzde 19 pay aldı. Faiz oranlarının en düşük olduğu dönemde bu seviyenin yüzde 43’lere kadar çıktığını görmüştük” diye konuştu.

YILLIK ARTIŞ YÜZDE 29

Konut fiyatlarının da Temmuz 2020’den bu yana reel olarak yüzde 11’in altına düşmeyecek şekilde arttığını dile getiren Maya “Şu anda konut fiyatlarının geldiği mertebelerin en önemli sebebinin, Aralık 2020’den beri inşaat maliyet endeksine bağlı olduğunu düşünüyoruz. Bütün ülkeye yayılan bu artış, Mayıs 2021 verilerine göre ortalama yıllık yüzde 29 şeklinde yansıdı. Mayısta aylık artış ise bir önceki aya göre yüzde 3,9 gibi oldukça yüksek bir oranda gerçekleşti. Kira piyasasında da bir artış eğilimi görmeye başladık. Değer artışı konusunda İstanbul özelinde Sancaktepe, Başakşehir, Çekmeköy ve Esenyurt öne çıktı. İzmir’e baktığımızda Dikili, Çeşme, Urla, Seferihisar ve Foça en çok değer artışı gösteren ilçeler... Öte yandan Ege ve Akdeniz’deki yazlık konutların pandemi şartlarına bağlı olarak yaz-kış kullanılır hâle gelmesi, talep durumunu oldukça etkiledi ve değerleri beklenenden çok hızlı artırdı. Bu hızın aynı şekilde devam etmeyeceğini öngördüğümüzü söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

Konutu ‘peşin’ aldık Vatandaşlar, özellikle altın ve döviz birikimlerinden elde ettiği kâr ile, konutu peşin aldı. Banka kredisi kullanım oranı yüzde 9,59 ve senet kullanımı yüzde 22’de kaldı.

Konut fiyatlarında düşüş beklenmiyor İnşaat maliyetleri son bir yılda yüzde 35,5 arttı. Türkiye Müteahhitler Birliği “Maliyet baskısı sürüyor, ev fiyatlarında düşüş beklenmiyor. Dar gelirli için uzun vadeli finansman modelleri şart” açıklamasında bulundu