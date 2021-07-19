Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ

Yunanistan’da bir ay önce 297 olarak açıklanan vaka sayısı önceki gün 3109’a yükseldi. Vaka sayılarının 10 kat artmasının ardından hükümet sert tedbirler almak zorunda kaldı. İlk olarak tatil cenneti Mikonos adası için kapanma kararı alındı. Başbakan Kiryakos Miçotakis, durumun böyle gitmesi hâlinde 10 gün içinde ülkenin birçok kesiminde tam kapanmaya geçmek zorunda olacaklarını belirtti. Alınan karar ülkede krize sebep oldu. Turizm sektörü ve siyasiler büyük tepki gösterdi.

ÇİPRAS: YANLIŞ YAPTINIZ

Yunanistan eski başbakanı ve Syrıza Partisi Genel Başkanı Aleksis Çipras da sosyal medya hesabından hükûmeti eleştirdi. Mikonos’taki kapanma kararının Yunanistan turizmine olumsuz bir mesaj gönderdiğini vurgulayan Çipras; hükûmetin, gerekli tedbirleri almadan özensiz şekilde turizm sezonunu açmasının bedelinin ödendiğini belirtti. Çipras “Mikonos’taki kapanma, mutlak başarısızlığın belgesidir” ifadelerini kullandı. Mikonos Belediye Başkanı Konstantinos Koukas da, 17 Temmuz Cumartesi gecesinden itibaren yürürlüğe giren yeni tedbirlerle ilgili olarak “Yunanistan ekonomisi turizm gelirine bağlı. Acilen alınan karardan geri dönülmeli” açıklamasını yaptı.Ülke ekonomisi turizme göbekten bağlı olduğu için, bu kapanmanın yeni bir ekonomik krize sebep olacağı ifade ediliyor. Yunanistan her yıl 34 milyon turistten ve 20 milyar avro gelir sağlıyor. Yalnızca Mikonos adasına yılda 4 milyon turist gidiyor. Girit ve Rodos da dâhil edildiğinde bu sayı yılda 15 milyona çıkıyor.

HERKESE KAPIMIZ AÇIK

Türk turizmciler ise kapanmanın Türkiye’ye ciddi anlamda yarayacağını belirtiyor. Türkiye’nin aldığı önlemler ve aşı başarısının dünyaya örnek olduğunu belirten Türk turizmciler, Yunanistan’a gidemeyen veya rezervasyon yaptıran milyonlarca turistin Türkiye’ye geleceğini belirtiyor. Rezervasyon talepleri de aldıklarını belirten sektör temsilcileri, bayram nedeniyle yaşanan doluluğun daha da artacağını ifade ediyor. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, hükûmetin aldığı sağlık tedbirleri ile salgın sürecinde büyük bir başarı yakalandığını belirterek “Otellerimiz, restoranlarımız, havalimanlarımız, transfer araçlarımız, hatta otellerimize ürün veren tüm tedarikçilerimiz; sertifika alabilmek için bağımsız, uluslararası denetim firmaları tarafından denetlenmektedir. Üyelerimiz, misafirlerimizi ve personelimizi korumak için tesislerindeki hijyen ve sosyal mesafeye büyük önem vermektedir. Ziyaretleri boyunca misafirlerimizi rahat ve güvenli hissettirmenin sorumluluğu ile hareket ediyoruz. Türk turizminin kapıları her turiste açık” dedi.

Turizm iç pazarla ayakta Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu, Kurban Bayramı’nda yerli turist hareketliliğinin yüksek olduğunu söyledi.

İşsizliğe turizm merhemi Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs 2021 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Rus turizm sektöründe Türkiye patlaması yaşanıyor Rus turizm sektöründe, vatandaşların en çok ziyaret ettiği ülkeler arasında başı çeken Türkiye ile uçuşların tekrar başlaması sevinci yaşanırken, sektör temsilcileri, Türk tatil noktalarına yönelik yoğun bir talep olduğunu belirtiyor.