Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2021 yılının ilk 6 ayında 3 milyon adede ulaşan ikinci el otomobil satışlarında, özellikle küresel çip krizi sebebiyle yıl sonuna kadar önemli oranda artış meydana geleceği öngörülüyor. 2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür konuyla ilgili yaptığı açıklamada otomobil arzında sorunların devam etmesiyle 2. elde araçların değerlendiğini ifade ederek; “Özellikle 1-3 yaş araçlar tercihte ön plana çıkıyor. Fiyatlarının daha da yükseleceğini düşünüyoruz. Kurlardaki hareketler ve olası sıfır araç ÖTV barem düzenlemelerinin de ikinci el otomobil satışlarında yılın ilk yarısından daha yüksek bir oranda gerçekleşmesi söz konusu olabilir” dedi.

İkinci el araç piyasasında hareketlilik başladı Kısıtlamaların kaldırılması ve Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile ikinci el otomobil piyasasında kıpırdanma başladı. En çok rağbeti 80 ile 150 bin lira arasındaki otomobillerin gördüğünü belirten galericiler, fiyatların dalgalı bir şekilde gittiğini söylediler.

Haziranda en çok satılan otomotiv markaları belli oldu Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında geçen ay en fazla satışı gerçekleştirilen ilk 3 marka sırasıyla Fiat, Renault ve Volkswagen oldu.

Otomotivde yükseliş hızla devam ediyor ODD raporuna göre benzinli araç satışlarının dizelleri geride bıraktığı mayıs ayında otomobil pazarı yüzde 72,1, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 61,9 oranında artış gösterdi.