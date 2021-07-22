Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomik ömrünü tamamlayarak seferden çekilen gemilerin yüzde 98’i çelikten oluşuyor ve bunun çoğunluğu geri dönüştürülebiliyor. Gemilerin geri dönüşümünün ardından elde edilen hurda parçaları, çelik ham maddesi olarak demir çelik fabrikalarına kazandırılıyor. Geçen yıl çelik ağırlığı 855 bin ton olan 108 geminin geri dönüşümü sağlandı. Bunun ekonomiye katkısı ise yaklaşık 450 milyon dolar oldu.

TOPLAM 60 GEMİ

2021’in ilk yarısında ise çelik ağırlıkları 450 bin ton olan 60 gemi geri dönüşüme alınarak ekonomiye yaklaşık 157 milyon dolar kazandırıldı. Geçen yılın ilk yarısında 265 bin ton çelik ağırlığında 56 gemi geri dönüşüme alınmıştı, buna göre, 2020’nin ilk yarısına göre, bu yılın aynı döneminde geri dönüşüme alınan gemi sayısında yüzde 5, çelik ağırlığında ise yaklaşık yüzde 70 artış görüldü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, hurdaya ayrılan geminin yerine inşa edilecek yeni gemi için teşvik verecek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ticari yük taşımacılığında kullanılan ve hurdaya ayrılan 20 yaş ve üzeri gemilerin yerine inşa edilecek gemi için teşvik verecek.