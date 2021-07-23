Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Musk, katıldığı bir konferansta, Tesla ve SpaceX’in Bitcoin yatırımının yanı sıra kendisinin de kişisel olarak Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin yatırımları olduğunu aktardı. Bitcoin madenciliğinde yenilenebilir enerji kaynaklarına daha fazla geçiş olduğunu belirterek, özellikle Çin’de kullanılmakta olan bir grup kömür santralinin kapatıldığını anlattı.

BİR GÜNDE YÜZDE 10 YÜKSELDİ

Musk “Yenilenebilir enerji kullanım yüzdesinin büyük olasılıkla yüzde 50 veya üzerinde olduğunu ve bu oranı artırmaya yönelik bir eğilim olduğunu doğrulamak için biraz daha özen göstermek istiyorum. Eğer öyleyse, Tesla büyük olasılıkla Bitcoin kabul etmeye devam edecek” dedi. Bunun üzerine 30 bin doların altına gerileyen kripto para birimi, bir günde yüzde 10’un üzerinde değer kazandı ve 32 bin dolar seviyesini aştı. Musk, mayısta Twitter’dan yaptığı paylaşımda, çevresel endişeleri gerekçe göstererek Tesla’nın araç satışlarında Bitcoin kullanmayı askıya aldığını duyurmuştu.

Bitcoin 30 bin doların altına indi Çin'in Bitcoin madenciliği ve kripto para işlemlerini yasaklama yönünde attığı adımlar kripto para fiyatlarında keskin düşüşe yol açtı. 30 bin doların altına inen Bitcoin bu düşüşe rağmen hale yıl başına göre yüzde 7,55 değerli.

BITCOIN işlemlerini MASAK denetleyecek Aracı kurumlar için sermaye şartı olacak. Şüpheli hareketleri MASAK denetleyecek. Suistimallere karşı teminat mecburiyeti getirilecek. Kripto para kuruluşları vergilendirilecek. Mevcut platformlara, yeni düzene uyum için süre tanınacak.