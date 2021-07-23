Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; tapu bilgileri, ihale saati, muhammen bedeli ve geçici teminat bedelleri belirtilen tasarrufu/mülkiyeti belediyeye ait 27 adet taşınmaz 2886/45. mad.(Açık teklif usulü) ile 3 yıllığına kiralanmak üzere ve 28.07.2021 Çarşamba günü ihaleye çıkartılacak.

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