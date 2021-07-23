Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; tapu bilgileri, ihale saati, muhammen bedeli ve geçici teminat bedelleri belirtilen tasarrufu/mülkiyeti belediyeye ait 27 adet taşınmaz 2886/45. mad.(Açık teklif usulü) ile 3 yıllığına kiralanmak üzere ve 28.07.2021 Çarşamba günü ihaleye çıkartılacak.
Mudanya Belediyesine ait 27 taşınmaz kiraya verilecek
23.07.2021 - 13:26 | Son Güncelleme: 23.07.2021 - 13:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mudanya Belediye Başkanlığı tarafından 27 adet taşınmazın kiraya verileceği duyuruldu.
Etiketler : mudanya belediyesi,
797454 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/797454.aspx
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