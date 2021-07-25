Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinin verilerine göre;

¥ 2020 yılı ilk çeyreğinde 1,4 trilyon lira olan yerli yatırımcıların hisse senedi işlem hacimleri, yüzde 145 artarak bu yılın ilk çeyreğinde 3,8 trilyon liraya çıktı.

¥ Yabancı yatırımcıların gerçekleştirdiği pay piyasası işlem hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 157 artarak 1,4 milyar liraya ulaştı.

¥ İşlem hacminin yüzde 74’ü yerli yatırımcılar, yüzde 26’sı ise yabancı yatırımcılar tarafından gerçekleştirildi.

¥ Yüzde 50 olan internet işlemlerinin payı, 8 puan artarak yüzde 58’e çıktı.

¥ Mart 2020’de 2,6 milyar lira olan yatırımcıların kullandığı kredi hacmi, yüzde 200 artarak, Mart 2021 sonu itibarıyla 7,9 milyar liraya çıktı.

Altın parlıyor borsa bekliyor Ons ve dolardaki yükselişin etkisiyle gram altın 520 TL'yi geçerek tarihî zirvelerine yaklaştı. 1.400-1.460 bandına sıkışan borsada ise "temkinli iyimser" bekleyiş hâkim...

