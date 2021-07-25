Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kore İthalatçılar Birliği tarafından organize edilen ve Güney Kore’nin tek ithalat fuarı olan Kore İthal Ürünler Fuarı’nda Türkiye katılımını Ticaret Bakanlığının görevlendirmesiyle Ege İhracatçı Birlikleri organize etti. Pandemi nedeniyle iki yıl ertelenen organizasyonda Türkiye ilk kez yer aldı. Kore Cumhuriyeti’nin 1,2 trilyon dolarlık dış ticaret hacmiyle ihracatta dünya beşincisi, ithalatta ise dünya sekizinci olduğu bilgisini veren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi “2020’de Türkiye, Güney Kore’den 5,7 milyar dolarlık ithalat yaparken, 1,1 milyar dolarlık ihracat yaptı. Kore İthal Ürünler Fuarı’nı bu tablonun daha dengeli olması adına bir fırsat olarak görüyoruz” dedi.

YILIN İLK 6 AYINDA YÜZDE 100 ARTIŞ

Ege İhracatçı Birliklerinin Güney Kore’ye yaptığı ihracatın 2021 yılının ocak - haziran döneminde yüzde 102’lik artışla 22,2 milyon dolardan 44,8 milyon dolara yükseldiğine vurgu yapan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep de “TURQUALITY Projesiyle Ege Bölgesi’nin ihracatında güçlü olduğumuz çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı, meyve sebze mamulleri, zeytin ve zeytinyağı, baharatlar, odun dışı orman ürünleri, sert çekirdekli meyveler, hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatımızı geliştirmek istiyoruz. Kore İthal Ürünler Fuarı bu anlamda bize büyük fırsatlar sunuyor” diye konuştu.

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