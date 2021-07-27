Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

Geçen yıl 7 milyar liralık hacme ulaşan Türkiye’deki dijital oyun sektörü, bu yıl 10 milyar liraya koşuyor. Dijital oyun sektöründe dünyanın önde gelen oyuncularından biri olan Türkiye, büyük bir yatırımı daha, ABD’den Türkiye’ye çekti. Türk bilgisayar mühendisi Mert Gür tarafından 2019 yılında kurulan Loop Games, pandemi döneminde dünyanın en hızlı büyüyen mobil oyun şirketlerinden biri oldu. Hacettepe Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren Loop Games, Match 3D oyunu ile ABD’den 60 milyon dolarlık yatırım aldı. Match 3D ile 100 milyonun üzerinde indirilme sayısına ulaşan ve ABD oyun içi satışlarda ilk 100’e giren Loop Games, günlük 1,5 milyon ortalama kullanıcı sayısına erişiyor.

DEĞERLEMEDE ÜÇÜNCÜ

ABD, Japonya, İngiltere, Almanya gibi ülkelerde kendi kategorisinde pazar lideri olan Loop Games’in kurucusu Mert Gür, “Bilgisayar mühendisliği bölümü mezunuyum. Hazırlık yıllarımdan beri oyunla ilgileniyorum. İkinci sınıfta bir oyun firmasında işe başladım. Birçok şirkette farklı tecrübeler edindim. Bu süreçte oyun sektörünün yapısını anladım. İhracat nasıl yapılır, gelirler nasıl artırılır bunları öğrendim. 2019 yılında kendi şirketimi kurdum. Pandemi dönemi bizim için çok başarılı geçti. 2020 yılının başında Hacettepe Teknokent’e gelerek Match 3D oyunu ile dünyada büyük bir ivme yakaladık. Şirketimizi Hacettepe Teknokent bünyesinde büyüttük. Oyunumuz, dünyada 2020 yılının en başarılı oyunlarından biri oldu. ABD merkezli bir şirketten reklam harcamaları için 60 milyon dolarlık yatırım aldık. Oyun firmaları arasında değerleme olarak Türkiye’de 3’üncü sıraya yerleştik” dedi.

ŞİRKET SATIN ALMAK İSTİYOR

Bu sürece kadar hiç hisse vermeden geldiklerini ifade eden Gür, “Türkiye’de oyun sektöründe hisse vermeden bu noktaya gelebilen ilk firmayız ve daha da büyütmeyi düşünüyoruz. Uzun vadede Google gibi çok daha fazla istihdam oluşturan bir şirket olmak istiyoruz. Dünyadaki pazar liderlerinden biri olup, şirket satın almaya başlamak istiyoruz. Uzun vadeli hedefimiz ise şirketimizi halka arz etmek olacak” diye konuştu.

İHRACATTA İLK 100’Ü HEDEFLİYOR

Loop Games, Match 3D oyunu ile bir yıl içerisinde eşleştirme kategorisinde dünyada pazar lideri hâline geldi. 12 çalışan ile bu başarıyı yakalayan Loop Games, 3 yıl içerisinde 100-150 çalışana ulaşmayı ve Türkiye’de ihracatta ilk 100’e girmeyi hedefliyor.

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