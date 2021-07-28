Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TÜİK verilerine göre 2019’da 45 bin 483 adet, 2020’de 40 bin 812 adet, 2021’in ilk yarısında ise yabancıya 20 bin 488 adet gayrimenkul satışı yapıldı. Yabancı gayrimenkul satışının Türkiye’nin cari açığına fayda sağlayan 6 milyar dolarlık bir getiri sağladığını söyleyen Super Group Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gökçiler “2025 yılında Türkiye’de yabancı gayrimenkul satışından elde edilecek gelirin 20 milyar dolara çıkması bekleniyor. Bu sayıyı yakalamak için ilişkide olduğumuz ülkelerin sayısını artırıyor olmamız gerek. Güney Afrika, Çin ve Hindistan gibi ülkelerle şu an bir iş birliğimiz var fakat boyutu oldukça küçük” dedi. Gökçiler online satışı da “Yiyecek satar gibi konut satıyoruz” diye değerlendirdi. Rusların Ege ilgisinin arttığını, İranlıların İzmir, Iraklıların Adana ve Mersin’e ilgi gösterdiğini gösteren rakamlar, bir dönem Trabzon'u mesken tutan Arap ülkelerinin kıyı kesimlere yöneldiğini, Çin, Hindistan, Pakistan gibi yeni yeni ilgi duymaya başlayan ülkelerin ise İstanbul, İzmir, Antalya ve Ankara’yı tercih ettiğini gösteriyor.

Konutu ‘peşin’ aldık Vatandaşlar, özellikle altın ve döviz birikimlerinden elde ettiği kâr ile, konutu peşin aldı. Banka kredisi kullanım oranı yüzde 9,59 ve senet kullanımı yüzde 22’de kaldı.