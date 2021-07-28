Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank arasında yapılan anlaşma ile emekli olmak isteyenlere kredi imkanı sunulacak. Kredi taksitleri, bağlanacak emekli aylıklarından kesilerek ödenecek.

101 MİLYAR LİRA YAPILANDIRILDI

SGK ile Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank arasında bir iş birliği protokolü imzalandı. SGK Başkanı İsmail Yılmaz, 2.2 milyon kişinin yapılandırma için başvuruda bulunduğunu ve 101 milyar lira alacağın yapılandırıldığını bildirdi. 9 Haziran 2021’de yürürlüğe giren 7326 sayılı Kanun ile SGK alacakları için yeniden yapılandırma imkanı getirildiğini belirten Yılmaz, "Yapılandırmanın kapsamı oldukça geniş tutularak 2021 Nisan ayı ve öncesine ait neredeyse kurumumuzun tüm alacakları yapılandırma kapsamına alınmıştır. Gerek taksit süresinin uzunluğu ve toplamda 36 aya kadar ödeme süresi, peşin ödeme avantajı, gerekse kredi kartıyla ödeme, elektronik ortamda başvuru imkanı gibi yollarla işverenlerimize ve sigortalılarımıza gerekli tüm kolaylıkları sunmuş bulunuyoruz" dedi.

32 BİN SİGORTALI YARARLANABİLECEK

Yılmaz, yapılandırdıkları prim borçlarını ya da ihya edilecek sürelere ilişkin borçlarını ödemeleri halinde emekli olabilecek durumda olan bu kapsamdaki sigortalılara bir kolaylık daha sunmak için Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası ile işbirliği protokolü imzalandığını belirterek, "Protokolle yapılandırılan borcunu ödemesi halinde aylık bağlanabilecek sigortalılarımıza herhangi bir ödeme güçlüğü çekmeden banka kredisi ile emeklilik imkanı sunulacaktır. Bir önceki yapılandırma düzenlemesi kapsamında imzaladığımız protokol sayesinde yaklaşık 16 bin 500 sigortalımız kredi kullanarak emeklilik hakkına kavuşmuştur. Halihazırda 7326 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında olup bugün imzalanacak protokol ile kredi kullanarak emekli olabilecek durumda olan potansiyel yaklaşık 32 bin sigortalımız bulunmaktadır” dedi.

KREDİ TAKSİTLERİ EMEKLİ AYLIĞINDAN KESİLECEK

Sigortalılar, 1 Kasım’a kadar aylık 1,55 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanabilecekler. Kredi taksitleri ise bağlanacak emekli aylıklarından kesilerek ödenecek. Kredi iş birliği protokolünden birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda 4/B’den yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar, 4/B prim borcunu ödemesi durumunda 4/A’dan yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar, Ek-5 ve Ek-6 kapsamında çalışanlardan birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar, hizmet borçlanmasını ödemesi halinde yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar, durdurulan hizmet sürelerinin ihya edilmesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar faydalanabilecek.

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