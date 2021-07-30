Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şikayetvar verilerine göre klima şikâyetleri son bir haftada yüzde 400 artış gösterdi. Klima montajında yaşanan problemler, tüketicilerin en çok dile getirdiği sorun olurken, yetkili servislerin verilen randevuya zamanında gelmemesi ya da hiç gelmemesi şikâyet edilen bir diğer konu olarak öne çıktı. Platforma sadece bir haftalık sürede klimalarla ilgili 800’e yakın şikâyet ulaştı. Vantilatör-hava serinleticilerle ilgili şikâyet artış oranıysa yüzde 74’lere ulaştı. 2021’in ilk 6 ayında klimalarla ilgili şikâyetlerin yüzde 42’si çözüme kavuşturuldu.

Aydın'da klima yangını apartmanı sokağa döktü ​Aydın'ın Efeler ilçesinde klimadan çıkan yangın korkuttu. Yangın çıkan apartman tedbir amaçlı boşaltıldı.