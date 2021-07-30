Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, dünya gül yağı ihtiyacının yüzde 65’ini karşılıyor. Parfüm ve esans endüstrisinin vazgeçilmez ham maddesi olarak değerlendirilen endüstriyel gül ürünlerinin ülkemizde 10 milyon avroluk ihracat kapasitesi bulunuyor. Bu kapasitenin 3’te 1’ini karşılayan Gülbirlik (Gül, Gül yağı ve Yağlı Tohumlar Kooperatifi) gül yağı ihracatının yüzde 75’ini hava kargo ile gerçekleştiriyor. Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik “Dünyadaki parfüm ve kozmetik sektörünün olmazsa olmazı gül ürünlerimizi Turkish Cargo ile sınırlarımızın ötesine ulaştırıyoruz. 1954’ten bugüne kadar başarıya ulaşmamızdaki en önemli etmenlerin başında Turkish Cargo’nun kaliteli hizmeti gelmektedir. Bunun yanı sıra Turkish Cargo’nun hızı ve geniş kapasitesi biz ihracatçılar için büyük bir fırsat oluyor” dedi. Turkish Cargo, üreticiye sunduğu imkânlarla Türk gül ürünlerinin hem raf ömrünün uzunluğuna hem de yeni ülkelere açılmasına önemli katkı sağlıyor.

TANITIM FİLMLERİ İLE HAVA KARGONUN FIRSATLARINI ANLATIYOR

Dünyanın herhangi bir ülkesinden gelen ithalat ve ihracat talebine karşılık verebilen Turkish Cargo “Ülkemizin Emeğini #GururlaTaşıyoruz” projesi kapsamında yayınladığı tanıtım filmleri ile ihracatçılarla olan iş birliğini anlatıyor. Millî marka, geçtiğimiz yıl başlattığı tanıtım filmi projesi ile ülke ihracatçısına sağladığı pazar erişimi imkânlarının azami ölçüde değerlendirilmesi, hava kargonun efektif, yerinde ve makul fiyatlamalarla kullanılacağının daha yakından anlatılmasını amaçlıyor.

Kargo çalışanları ve kuryelerin aşılaması başlıyor Sağlık Bakanı Koca, kargo çalışanları ile kuryelerin yarından itibaren Covid-19 aşısı olabileceğini açıkladı.