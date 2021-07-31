Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilecik'in Osmaneli ilçesi Balaban Meydanı’nda gerçekleştirilen yatırım ve istihdam oluşturacak projelerin toplu açılış töreninde konuşan Bakan Varank “Bu performansla devam edersek inşallah 2021 yılını beklentileri aşan bir ekonomik büyümeyle kapatacağımıza inanıyoruz” dedi. İçeriden ve dışarıdan yapılan tüm sabotajlara rağmen Türkiye’nin üretim, yatırım ve istihdam gündemini canlı tuttuklarını kaydeden Varank, şöyle konuştu: Salgın şartlarına rağmen mayıs ayında toplam kayıtlı çalışan sayısı 13,5 milyona, sanayide çalışan kayıtlı istihdam 4,7 milyona ulaştı. Bu rakam tüm zamanların rekoru. Bunun yanında 2021 yılının ilk 6 ayındaki ihracatımız cumhuriyet tarihinde bir ilki başararak 105 milyar dolara ulaştı. Teknoloji tabanlı girişimcilik alanında da doludizgin giden olumlu bir tablo ile karşı karşıyayız.

Çinli şirketler yatırımını artıracak Çin Başkonsolos Yardımcısı Wang Fei, Çinli şirketlerin Türkiye’de yatırımlarına devam edeceğini belirtti. Fei “Türkiye bir fırsatlar ülkesi, Çinli şirketlerin yatırımları artarak devam edecek” dedi.

ABD’den Türk oyununa 60 milyon dolar yatırım Bilgisayar mühendisi Mert Gür’ün 2019’da kurduğu Loop Games, Match 3D ile ABD’deki oyun içi satışlarda ilk 100’e girdi. Mert Gür, “ABD merkezli bir şirketten reklam harcamaları için 60 milyon dolarlık yatırım aldık. Dünyadaki pazar liderlerinden biri olup, şirket satın almaya başlamak istiyoruz” dedi.