Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya genelinde turist sayısında altıncı, turizm gelirlerinde ise 14’üncü sırada olan Türkiye, geçen yılın ilk çeyreğinden sonra 22 milyar doların üzerinde kayıp yaşarken, yatırımlar da büyük ölçüde etkilenmişti. Pandemi nedeniyle en ağır hasarı almasına karşın turizmde konaklama alanına yatırım isteği devam ediyor. Yılın ilk beş aylık döneminde 41 otel yatırım projesi teşvik belgesi aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Ocak-Mayıs 2021’e ilişkin açıkladığı Yatırım Teşvik İstatistiklerine göre 41 komple yeni otel yatırımı projesi teşvik belgesi aldı. Dünya gazetesinin haberinde teşvik belgesine bağlanan komple yeni otel yatırım projelerinin türlerine göre dağılımında eski dönemin tersine beş yıldızlı otel öngören proje sayısının az olduğuna dikkat çekildi. 41 komple yeni otelin yalnızca dördü 5 yıldızlı otel yapımını öngörürken, 16’sı 4 yıldızlı, 16’sı 3 yıldızlı otel yapımını öngörüyor. Beş butik otel projesi de teşvik alan projeler arasında yer alıyor.

Turizmde üç ayda 3 milyar dolar gelir Koronavirüs nedeniyle sınır kapılarında anket yapılamadığı için geçen yılın ikinci çeyreğinde açıklanamayan Türkiye'nin turizm geliri, bu yılın ikinci çeyreğinde 3 milyar 3 milyon 628 bin dolar olarak gerçekleşti.