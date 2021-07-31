Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, vergi dairelerinin, bazı vergiler ile yapılandırma düzenlemelerine ilişkin taksitlerin son ödeme günü olması nedeniyle 2 Ağustos Pazartesi günü saat 19.00'a kadar açık olacağı duyurusu yapıldı.

SON GÜN 2 AĞUSTOS PAZARTESİ

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruda, 2020 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin gelir vergisinin 2'nci, 7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 18'inci, 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 4'üncü ve 2021 yılı motorlu taşıtlar vergisi 2'nci taksitinin ödeme sürelerinin 2 Ağustos Pazartesi günü sona erdiği anımsatıldı.

Duyuruda, "Bu kapsamda mükellefler tarafından yapılacak ödemeler nedeniyle vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel yoğunluğun önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla 2 Ağustos Pazartesi saat 19.00'a kadar tüm vergi daireleri açık bulundurulacaktır." ifadesine yer verildi.

MTV ve gelir vergisinde ikinci taksit dönemi bugün başladı Bu yıla ait motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ve 2020'ye ait elde edilen gelir unsurlarına ilişkin gelir vergisinin ikinci taksit ödeme dönemi bugün itibarıyla başladı.

Vergide etkin pişmanlık cezayı yarıya indirecek Kamuoyunda uzun süredir tartışılan vergi kaçakçılığı suçlarının zincirleme suç kapsamına alınması ve etkin pişmanlık hükümlerinin vergi suçlarında da uygulanmasına yönelik düzenlemede sona gelindi. Düzenleme ile vergi suçları zincirleme suç kapsamına alınacak. Bu suçları işleyenlerin hapis cezaları yarı oranında artırılacak. Etkin pişmanlıktan faydalananların ise hapis cezası yarı oranında indirilecek.