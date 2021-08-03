Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı yazlı açıklamada, Adana, Antalya, Mersin, Osmaniye ve Muğla'da çıkan yangınların genel hayatı etkilediğini, afet bölgesi ilan edilen bu yerlerdeki iş yeri ve sigortalıların sosyal güvenlik prim borçlarının ödeme sürelerinin erteleneceğini duyurdu. Bakan Bilgin, 28 Temmuz'da Adana'nın Aladağ, İmamoğlu, Karaisalı ve Kozan ilçeleri, Antalya'nın Manavgat, Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa ilçeleri, Mersin'in Aydıncık ve Silifke ilçeleri, Osmaniye'nin Merkez ve Kadirli ilçeleri ile 29 Temmuz'da Muğla'nın Marmaris, Bodrum, Milas, Köyceğiz ve Seydikemer ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarının genel hayatı etkilediğini ve bu yerlerin afet bölgesi ilan edildiğini hatırlatarak, yangınlardan etkilenen iş yeri sahipleri ve sigortalıların sosyal güvenlik prim borçlarının erteleneceğini açıkladı.



HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALDIK

Bakan Bilgin, orman yangınlarından etkilenen yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşların ilaca erişim konusunda gerekli tedbirlerin de alındığını açıkladı. Kronik hastalığı bulunanların süresi biten raporlarının geçerli sayılarak, hastaların sağlık hizmeti sunucusuna gitmeden ilaç ve tıbbi malzemelerini karşılamaya devam ettiklerini söyleyen Bakan Bilgin, yangın nedeniyle evleri zarar gören ve ilaç alamayan vatandaşların ilaca erişimleri hususunda tüm tedbirleri aldıklarını ifade etti. Ayrıca evlerini boşaltmaları nedeniyle ilaçlarını alamayan vatandaşların bulundukları yerdeki en yakın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine veya Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvurmaları gerektiğini belirten Bilgin, yangından etkilenen tüm vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.



Prim borcu olanlar, yıl sonuna kadar sağlık hizmetlerinden faydalanmayı sürdürecek Kütahya'nın Simav AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat, Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağkur prim borcu olanlara yılsonuna kadar sağlık hizmetlerinden yararlandırılması konusunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazetede yayınlandığını belirtti.



Bakan Pakdemirli: 13 orman yangını sürüyor Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, yangınlar ile ilgili son durumu paylaştı. Bakan Pakdemirli, 150 orman yangınından 137'sinin söndürüldüğünü söyledi.