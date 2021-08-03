Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) de üretici ile market arasındaki fiyat farkının dört kata yaklaştığını duyurdu. TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar “Patlıcan 3,6 kat, salatalık 3,2 kat, kabak 3,1 kat, nohut ve maydanoz 3 kat fazlaya tüketiciye satılmaktadır. Üreticide 1 lira 22 kuruş olan patlıcan markette 4 lira 38 kuruşa, 1 lira 40 kuruş olan salatalık 4 lira 43 kuruşa, 1 lira 41 kuruş olan kabak 4 lira 31 kuruşa, 4 lira 35 kuruş olan nohut 13 lira 7 kuruşa ve 60 kuruş olan maydanoz 1 lira 80 kuruşa satılmaktadır. Üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 259,02 ile patlıcanda görülmektedir. Patlıcanı, yüzde 216,43 ile salatalık, yüzde 205,67 ile kabak, yüzde 200,46 ile nohut ve yüzde 200 maydanoz ile takip etmektedir” açıklamasını yaptı. Temmuzda markette en fazla fiyat artışının yüzde 57,33 ile karpuzda görüldüğünü bildiren Bayraktar, en fazla fiyat düşüşünün yüzde 16,61 ile çilekte yaşandığını söyledi. Bayraktar, üreticide fiyatı en fazla düşen ürünün yüzde 32,9 ile patates, en fazla fiyat artışının yüzde 290,24 ile kuru soğan olduğunu belirtti. Patates, maydanoz, şeftalide fiyat düşüşünün hasadın yoğunlaşmasından kaynaklandığına işaret eden Bayraktar, kuru soğandaki artışın ise kuraklıktan dolayı yeterli ürün olmaması ve talepteki artış sebebiyle gerçekleştiğine değindi.

ZAM ŞAMPİYONU 'SES'TEN ÇIKTI

İstanbul Ticaret Odası, temmuzda fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı. Ses ve görüntü sistemi fiyatı yüzde 18,77 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün olurken onu yüzde 14,47 ile elektrik kilovatsaat ücreti, yüzde 11,49 ile tüpgaz ücreti, yüzde 8,88 ile domates, yüzde 7,61 ile sinema bileti, yüzde 6,96 ile çocuk maması, yüzde 6,26 ile limon ve yüzde 6,15 ile kuru soğan izledi. Kavun yüzde 27,54 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; yüzde 20,49 ile karpuz, yüzde 19,56 ile kadın eteği, yüzde 19,25 ile kiraz, yüzde 16,05 ile kadın bluzu ve yüzde 11,47 ile kadın elbisesi oldu.

FINDIKTA ÜRETİCİNİN BEKLENTİSİ 30 LİRA

Cevdet Fırat Aydoğmuş | ANKARA

Fındıkta hasat dönemi yaklaşırken, üreticiler de Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) taban fiyat olarak kabul edilen alım fiyatlarının açıklanmasını bekliyor. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, hava sıcaklıklarında yaşanan değişimlerin fındığın iyi göründüğü sezonda rekoltesini düşürdüğünü, 665 bin ton civarında rekolte beklentileri olduğunu söyledi. Fındık üretiminin dönüm başına 90 kilogramdan 73 kilograma düştüğüne işaret eden Akça, maliyetin de 22 lira 85 kuruştan 27 liraya yükseldiğini vurguladı. Akça, 30 TL’nin altında oluşacak fiyatın üreticiyi memnun etmeyeceğini kaydetti.

Sebze ve meyvedeki fiyat artışları geçici Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son dönemlerde sebze ve meyve fiyatlarında görülen artışın geçici bir durum olduğunu söyledi.

Yazlık sebze meyvede 3-4 kat kâr marjı var! Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, mayıs ayında üretici ve market fiyatları arasında gözlemlenen farkı açıkladı.