Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önde gelen mikrobilite şirketi PALM, yaklaşık 43 milyon lira bedelle Dubai’de kurulu FENIX şirketine satıldı. FENIX, bu satın almayla Orta Doğu’da mikromobilite alanındaki liderliğini Türkiye’ye genişletmiş oldu. Genç Türk girişimcilerin teknoloji alanında başlattıkları projeler yabancı yatırımcılardan ilgi görmeye devam ediyor. Son yıllardaki bu akımın son örneği. Dubai’de kurulu bulunan FENIX şirketinin, Türk elektrikli scooter kiralama girişimi olan PALM’I satın alması oldu. PALM’ın hisselerini 43 milyon liraya satın alan FENIX’in CEO’su Jaideep Dhanoa “Türkiye’de muazzam bir inovasyon potansiyeli görüyoruz” dedi. PALM CEO’su Berhan Gökşin de “FENIX ile Türkiye’nin ulaşım ağlarını iyileştirme, yenileme ve güçlendirme vizyonunu desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Özel 'scooter'a talep patladı Pandemide vatandaşlar; metroda, metrobüste katlayıp yanlarına alabilecekleri şahsi 'scooter' araçlara da büyük talep göstermeye başladı.