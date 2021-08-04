Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İSKİ verilerinden derlenen bilgiye göre, İstanbul’a su sağlayan barajlardaki su seviyesi yüzde 66,41 olarak ölçüldü. Su miktarı 3 Ağustos itibarıyla Istrancalar’da yüzde 33,83, Terkos’ta yüzde 72,64, Sazlıdere’de yüzde 36,36, Alibey’de yüzde 37,99, Büyükçekmece’de yüzde 61,52, Ömerli’de yüzde 94,21, Darlık’ta yüzde 68,79, Elmalı’da yüzde 82,45, Kazandere’de yüzde 33,40 ve Pabuçdere’de yüzde 18,18 olarak kaydedildi. Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı dün itibarıyla 576,88 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor. Verilere göre, sıcaklıkla doğru orantılı İstanbul’da su tüketim miktarı da artış gösteriyor. Kış aylarında şehre verilen su miktarı ortalama 2 milyon 795 bin metreküp iken bu rakam yaz aylarında ortalama 3 milyon 140 bin metreküpe çıktı.

İSKİ sözünü tutmadı, vatandaş isyan etti İSKİ, yaklaşık 1 yıl önce Düzce’de atık su projesi başlattı.