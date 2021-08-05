Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020 tescil rakamlarına göre ilk yılında en yüksek pazar payına ulaşan firma olan Solis Traktör Türkiye “mavi renk de bizim kırmızı da” diyerek yenilenen rengiyle güç ve dayanıklılığın simgesi olmaya devam ediyor.



Güçlü ve dayanıklı Solis traktörler, Türk çiftçisinin tarladaki tüm ihtiyaçlarını karşılayan ergonomik yapısı ile konfor; düşük yakıt tüketimi ile ekonomiyi bir arada sunuyor.



Solis Traktör Türkiye, geniş bayi ağı ve sunduğu 3 yıllık garanti ile satış sonrasında da çiftçimizin yanında. Türkiye’nin dört bir yanındaki Solis Traktör yetkili servisleri ile hızlı yedek parça tedarik edebilme avantajı sunuyor.



Uygun fiyatlı Solis; güç ve ekonomiyi harmanlayan yapısı ile her türlü arazide verimli kullanım imkânı sunan tarla traktörleri dayanıklı tasarımıyla da uzun yıllar en güçlü yardımcınız olmaya hazır.

Kaynak: https://www.solisturkiye.com/