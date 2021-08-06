Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Analistler “Borsa yedi işlem gününü artıda kapatarak önemli ivme yakaladı. Bundan sonra kâr satışları gelse de 1.400 desteğinin üzerinde tutunmak önemli olacak. 1.420 direncinin geçilmesi durumunda 1.450 kısa vadeli ilk hedef... Daha orta vadede küresel iyimserliğin de desteğiyle 1.490-1.500 seviyeleri tekrar görülebilir. Çünkü BİST, emsal ülke borsalarına göre iskontolu işlem görüyor” görüşünü savunuyor.

EN BÜYÜK HAFTALIK GİRİŞ

Bu arada geçen hafta yabancıların portföy girişi net 248 milyon doları buldu. Bu rakam, mart ayında TCMB’de yaşanan başkan değişikliği sonrasında gerçekleşen en büyük haftalık giriş oldu. Öte yandan borsanın lokomotiflerinden bankacılık sektörünün ilk yarı kârı, yüzde 10 artışla 33,8 milyar liraya yükseldi.

Borsada 5 trilyon liralık işlem rekoru Bu yılın ilk çeyreğinde hisse senedi piyasası işlem hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre 2,5 kat artarak 5,2 trilyon lirayı buldu ve tarihî rekor seviyeye ulaştı.

Altın parlıyor borsa bekliyor Ons ve dolardaki yükselişin etkisiyle gram altın 520 TL'yi geçerek tarihî zirvelerine yaklaştı. 1.400-1.460 bandına sıkışan borsada ise "temkinli iyimser" bekleyiş hâkim...