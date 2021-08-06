Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK burs ve kredi ödemelerine dair açıklama yaptı. Açıklamada, yükseköğrenim öğrencilerinin ağustos ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını bildirildi.

TC KİMLİK NUMARASININ SONU 0 OLANLARIN ÖDEMESİ BUGÜN

Bakanı Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, burs ve kredi ödemelerin öğrencilerin hesaplarına, 10 Ağustos'a kadar T.C kimlik numarasının son numarasına göre yapılacağını ifade etti.

TC kimlik numarasının sonu “0” olanlar bugün, “2” olanlar 7 Ağustos, “4” olanlar 8 Ağustos, “6” olanlar 9 Ağustos, “8” olanlar 10 Ağustos’ta ödemelerini alabilecek.