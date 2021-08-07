Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, yatırımın başlangıç tarihi 1 Mart 2020 olarak belirlenirken, yatırım süresi de başlangıç tarihinden itibaren 7 yıl olarak tespit edildi. Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu sürenin yarısı kadar daha ek süre verilebilecek. Ürün çeşitlendirme yatırım şeklinde belirlenen projede öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 722 milyon 501 bin 56 lira olarak belirlendi. Öngörülen ilave istihdam 481, öngörülen nitelikli personel sayısı ise 40 olarak hesaplandı. Karar kapsamında desteklenen yatırım projesi, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi ve vergi indirimi desteklerinden yararlanacak. Sigorta primi işveren hissesi desteği (azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl), gelir vergisi stopajı desteği (10 yıl), nitelikli personel desteği (azami 30 milyon lira) ve enerji desteği (işletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıla kadar 100 milyon lirayı aşmamak üzere enerji tüketim harcamalarının yüzde 50'si) imkânlarından yararlandırılacak.

Erdoğan: En büyük batarya üretim merkezi Türkiye olacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İlk seri üretim araçları 2022 yılı sonunda banttan indirmeyi arzu ediyoruz. Elektrikli bağlantılı ve otonom ticari araç üretiminde önümüzdeki 10 yılda Avrupa’da lider, dünyada ise ilk 5’te olmayı hedefliyoruz. Bunun yanında ağırlık verdiğimiz bir diğer alan da batarya modül paket ve hücre yatırımlarıdır. Türkiye’yi dünyanın önemli batarya üretim merkezlerinden biri yapmakta kararlıyız” dedi.