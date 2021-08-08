Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN | RÖPORTAJ

Türk şirketleri hem ihracatta rekorlar kırıyor hem de Afrika’dan Amerika’ya, Avrupa’dan Körfez’e kadar birçok ülkede yatırım yaparak, oralarda yaşayan Türklere ve o ülke vatandaşına istihdam sağlıyor. Yatırımlar Türk ekonomisinin dünyadaki varlığını pekiştirirken, ihracat için yeni kapılar da açıyor. Türkiye’de Doğtaş markasıyla faaliyete başlayan, ardından çeşitli sektörlerde yaptığı yatırımlarla holdingleşen Doğanlar; enerji, mobilya, inşaat alanında önemli atılımlara imza atıyor. Grup, hem Türkiye’nin yenilenebilir enerji atağına hem ‘sıfır atık’ projesine katkı sağlayacak olan proje ile, İzmir Menderes’te, Türkiye’nin en büyük ‘çöpten elektrik’ tesisini kuracak. Yenilenebilir enerji kaynaklarını elektriğe dönüştürme yolunda büyümek istediklerini söyleyen Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan; 2017’de kurulan Biotrend Enerji markasıyla çöpten elektrik ürettiklerini söyledi. Bugün 300 milyon KWh/yıl olan üretim kapasitesiyle yüz binlerce hanenin elektrik ihtiyacını karşılayan şirket, ABD’li bir şirketle ortak olduktan sonra, Hollandalı bir şirketten de yatırım aldı. 17 faal santralin 15’inin çöpten, 2’sinin biyokütleden enerji ürettiğini söyleyen Davut Doğan, nisan ayında halka arz edilen şirkete 20 kat talep geldiğini dile getirdi.

BÜYÜK FAYDALAR

Doğan’ın verdiği bilgilere göre; çöpler toplanıyor, demiri, kâğıdı, plastiği ayrılıyor, çöp çürütülerek metan gazı alınıyor, bu sayede 2,2 milyon ton sera gazının atmosfere salınması önleniyor, 480 bin aracın da trafikten çekilmesine eş değer karbonmonoksit gazı salınımı engelleniyor. “Türkiye’nin çöpünün yüzde 20’si bizden geçiyor” bilgisini veren Doğan, “Her birimiz günde 1 kilogram çöp üretiyoruz. Menderes’te Türkiye’nin en büyük çöpten elektrik tesisini kuracağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile görüşüyoruz. Bu üretimin atığı olan ürün de tork ve gübre... Bunları da İzmir Büyükşehir Belediyesi istiyor. Park ve bahçelere kullanacak. Bugün çöpten elektrik üreten tesisler İzmir, Bergama, İnegöl, Bursa, Balıkesir, Sivas, Malatya, İskenderun ve Uşak’ta; biyokütle tesisi de Ezine ve Aydın’da bulunuyor” diye konuştu.

DOMATESE YOLCULUK

Kendilerinin de çöpleri yaktıktan sonra atığını gübre olarak kullanıp, ısısıyla seracılık yaptıklarını söyleyen Davut Doğan, “Sivas’taki fabrikanın ısısıyla domates ürettik. Bu domatesi Kanada’ya göndereceğiz. Çöpten elektrik üretimi ile 500 kişiye istihdam sağladık. Yeni yatırımla 350-400 kişiye daha iş vereceğiz” şeklinde konuştu. Enerji, mobilya ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren grupta toplam 2500 kişi çalışıyor. Bayilerle birlikte 7500 dolaylı istihdam, ailelerle birlikte de 30 bin kişilik bir ekosisteme ulaşılıyor. Enerji sektörüne 1 yıl içerisinde 160 milyon dolar yatırım yapmayı planlayan grubun Biotrend şirketi, faaliyet kârını da yüzde 408 artırarak 16 milyon TL’nin üzerine çıkardı. Şirketin yıl sonu ciro hedefi 600 milyon TL civarında...

ERDOĞAN DEVREYE GİRDİ, SENEGAL İŞİ BİZE GELDİ

Türkiye’de Doğtaş Mobilya ile faaliyete başlayan, ardından Kelebek Mobilya’yı bünyesine katan Doğanlar Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan “Pandemi bütün dünyada mobilya satışlarını artırdı. Türkiye, tasarım ve kaliteli üretimle önemli bir yer edindiği dünya mobilya pazarında büyümek istiyor. Biz de Senegal’de mobilya fabrikası kuruyoruz. Ekimde inşaat bitecek. Adı ‘Big-A’ olacak. Çanakkale Bigalı bir aileyiz. Hem bunu simgeleyen hem de ‘Büyük Afrika’ için İngilizce deyim olarak düşündüğümüz ‘Big-A’ markasını kullanacağız. Orada çalışacak kişilere önce eğitim verip ardından koltuk, kanepe ve yatak üreteceğiz” dedi. Referanslarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyleyen Doğan “Proje Fransızlara gidiyordu. Malum Senegal eski bir Fransız sömürgesi. Cumhurbaşkanımız devreye girdi ve biz aldık. İlk etapta 10 milyon dolar yatırım ve 200 kişilik istihdam hedefliyoruz. 11 hal yeri ve tır parkı projesi de bize geldi” diye konuştu. Doğtaş olarak 250, Kelebek markasıyla 200 ve sözleşmelilerle birlikte 500 mağazaları bulunduğunu, yurt dışında 30 ülkede var olduklarını söyleyen Doğan; son olarak İsrail’de mağaza açtıklarını, ABD’de hem mağaza hem de online satış ile büyümek istediklerini ifade etti. Grubun mobilya, dekorasyon ve ev gereçleri konusunda Doğtaş, Kelebek, Lova Yatak, Ruum Store gibi markaları bulunuyor.

GELİN VE DAMATLARA BURADA YASAK VAR

Bigalı Doğan ailesi 6 erkek kardeşten oluşuyor. Dünyada aile şirketlerinin ömrü bakımından çeşitli spekülasyonlar malum... Davut Doğan, bir aile şirketi olarak ‘Doğan Anayasası’ndan bahsetti ve şunları söyledi: Bizde gelin ve damatların şirkette çalışması yasak. Çocukların çalışması için belli şartları taşıması gerekiyor. Onlara burs ödemesi yapıyoruz ki teşvik olsunlar. Stajlarını ve eğitimlerini tamamlayıp liyakat sahibi olmayanı istihdam etmiyoruz. Mülk ve araç edinmek dahi kurala bağlıdır. Bir yaş sınırı, evlendikten sonra geçecek zaman söz konusu...

GAYRİMENKULDE İKİ PROJE YOLDA

Dünyada izole hayat yaygınlaşırken, şimdi trend yazlık evler. Doğanlar Holding de Gönen’de Denizkent ismini verdiği yazlık ev projesine başlıyor. Şirket aynı zamanda İstanbul Yenibosna’da 200 milyon dolarlık AVM ve rezidans projesinin temelini atacak. 2023’te ise Doğanlar Holding olarak halka açılma planları yapılıyor. Bu yıl mobilyada yüzde 70 büyüme hedefleyen, kadına dair projelere imza atıp ‘Kedi Evleri’ projesi çok beğenilen Doğanlar Grubunun, eğitim yatırımla da var. Davut Doğan “Annemin ve babamızın adını taşıyan bir lisemiz var” dedi.