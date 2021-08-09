Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Bankalarca ticari müşterilerden alınabilecek ücretlere İlişkin usul ve esaslarda değişiklik yapan tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. Bankaların ATM'leri üzerinden yapılan EFT ücretleri artırıldı.

İşlem tutarı bin TL'nin altındaki EFT işlemlerinin ATM'den yapılması halinde alınan ücret 2 TL'den 4 TL'ye çıkarıldı.

EFT işlem tutarının bin TL ile 50 bin TL arasında olması halinde alınacak ücretlerden 2 TL, 5 TL ve 10 TL olarak belirtilen tutarlardan 5 TL olanı 8 TL olarak güncellendi.

Merkez Bankası’ndan IBAN sistemine yeni düzenleme Bankalar dışındaki ödeme hizmeti sağlayıcılarının para transferine konu müşteri hesapları için IBAN oluşturması zorunlu olmayacak.

Banka sisteminde büyük hata! Müşterilerin bakiyeleri eksiye düştü Çekya’da banka sisteminden ötürü kaynaklanan hata dolayısıyla, kimi müşterilerin bakiyeleri eksiye düşerken, kimi müşterilerin bakiyelerine ise milyonlarca kron eklendi.