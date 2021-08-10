Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karbon salımı çok düşük ve çevreye yan etkileri göz ardı edilebilecek düzeyde bulunan güneş, rüzgar, hidrolik ve jeotermal enerji yatırımları 53,81 milyar dolar olarak hesaplandı. Nükleer enerji, biyokütle ve biyogaz kaynaklarının yer aldığı diğer bir alanda ise G20 ülkelerinin 134,13 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdiği görüldü.

Öte yandan Türkiye, salgının başından bu yana enerji üretiminde petrol, doğalgaz, kömür, gri hidrojen ve fosil kaynaklı elektrik üretimini de kapsayan “koşulsuz fosil” sınıfındaki yakıtlara 14,09 milyar dolar, fosil yakıtlardan temiz enerjiye dönüşümü destekleyen “koşullu yenilenebilir” enerji kaynaklarına ise 71,26 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdi.

Türkiye'nin ilk hibrit enerji santrali Cengiz Holding, Türkiye'nin ilk hibrit enerji santralini kurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre Holding, Bingöl'de geçen yıl elektrik üretimine başlayan ve 510 megavat kurulu gücü bulunan Aşağı Kaleköy Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) Projesi’ne 80 megavatlık güneş enerji santralini (GES) de ekledi.

Yenilenebilir enerjiyle adalar kendine yetecek Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 3 milyon aboneye hizmet veren Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ), dağıtım bölgesi içinde yer alan Gökçeada, Bozcaada, Marmara, Avşa, Ekinlik ve Paşalimanı adalarının ana karadan besleme yerine yenilenebilir kaynaklarla kendi kendine yetebilmesi için harekete geçti.