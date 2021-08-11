Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. Faruk Bingöl | İSTANBUL

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), genç ihracatçı sayısını artırmak ve geleceğin ihracat ehli genç neslini yetiştirmek amacıyla “Genç TİM” projesini hayata geçirdi. TİM, yeni projesiyle gençlerin elinde ihracatla yükselen Türkiye’yi oluşturmayı hedefliyor. Genç TİM’de tüm sektörlerden Türkiye’nin önde gelen şirketlerinde görev yapan genç ihracatçılar yer aldı.

AMAÇ 5 YIL İÇİNDE 500 ÜYE

TİM Başkanı İsmail Gülle “İhracat, genç nesillere aktarılması gereken sosyal bir mirastır. Bizler için aslolan, bu milli varlığı, bu duyguyu, heyecanı geleceğe taşımak, gençliğimizle buluşturmaktır. Amacımız, gençlerimizin ellerinde, ihracatla yükselen Türkiye’yi oluşturmak. Gençlerimizi ihracata teşvik edeceğiz, dış pazarlara erişimlerini artıracağız, ticari diplomaside ihracat elçisi yapacağız. Kuruluş aşamasında 131 üyemizle yola çıkmış bulunuyoruz. İnşallah 5 yıl içerisinde, 300 milyar dolara yükselecek ihracatımızla Genç TİM üye sayımızı da 500’lere çıkaracağız” dedi.

Genç TİM’i 40 yaşına kadar olan, ihracatçı birliklerinde oy kullanma hakkına sahip üyeler için kurguladıklarını vurgulayan TİM Başkanı Gülle, “Pandemi ile değişen yeni dünya düzeninde, gençlerimizin çok daha aktif ve girişimci olması kritik önem taşıyor. İhracatımızı gençliğin dinamizmi ve heyecanı ile buluşturacağız. Aramızda uzun yıllardır hatta nesillerdir faaliyet gösteren çok değerli ihracatçılarımız var. Onların tecrübeleri, karşılaştıkları zorluklar, henüz yolun başındaki genç ihracatçılarımıza ilham verecek ve yollarına ışık tutacaktır” ifadelerini kullandı. Genç TİM Başkan Yardımcıları şu isimlerden oluştu: Selçuk Çevik, Kübra Orakçıoğlu Kazan, Burak Ateş, Yusuf Akgül, Mehmet Taşkın, Okan Oğuz, Erdal Özer, Işılay Reis Yorgun, Atasay Kamer, Muhammet Zekeriya Tanrıverdi, Eren Günhan Ulusoy ve Osman Baştaş.

Libya'ya ihracat 7 ayda 1,3 milyar doları aştı Türkiye'nin Libya'ya ihracatı 7 ayda yüzde 58 artarak 1 milyar 325 milyon dolar olarak gerçekleşti.